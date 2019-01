VIDÉO – Kim Kardashian confirme qu'elle attend un quatrième enfant (et dévoile son sexe)

C'est officiel. Kim Kardashian va être maman pour la quatrième fois. Invitée sur le plateau de l'émission "Watch What Happens Live" sur la chaîne Bravo, la star américaine a confirmé la rumeur qui circulait depuis quelques jours : elle attend bien un enfant. Interrogée par l’animateur, Andy Cohen, qui lui a demandé si elle se préparait à l’arrivée d’un futur enfant, la jeune femme a tout simplement répondu "oui ". Accompagné de ses sœurs Khloe et Kourtney, elle a même révélé le sexe du futur bébé : c'est un garçon !





Face à l'étonnement de ses sœurs qui ne s'attendaient pas à ce que Kim dévoile cette information, la future maman a expliqué que l'information était déjà sortie. "J’avais trop bu lors de notre soirée de Noël et je l’ai dit à plusieurs personnes, mais je ne me souviens plus à qui, parce que ça ne m’arrive jamais d’être ivre", a-t-elle expliqué en rigolant.