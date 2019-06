VIDEO - L'acteur Cuba Gooding Jr. ("Jerry Maguire") inculpé pour agression sexuelle à New York

Originaire du Bronx, Cuba Gooding Jr a été révélé en 1991 dans "Boyz n the Hood", le film de John Singleton nommé aux Oscars. En 1996, il joue un footballeur américain un brin azimuté face à Tom Cruise dans "Jerry Maguire" et décroche l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.





La suite de sa carrière, en dents de scie, a été marquée par quelques rôles marquants dans "American Gangster" (2007) et "Le Majordome" (2013) et plus récemment son interprétation de O.J. Simpson, le célèbre footballeur accusé du meurtre de sa femme dans la série "American Crime Story", en 2016.