VIDÉO - L'acteur de "Un, dos, tres" Edu Del Prado, ex-prof de la "Star Ac'" et ex-candidat de "The Voice", est mort

TRISTESSE - Son visage vous est sûrement familier. Le comédien et chanteur espagnol Edu Del Prado est mort à Valence à l'âge de 40 ans. Ses partenaires de la série "Un, dos, tres" lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Il avait également été professeur à la "Star Academy" et candidat à "The Voice".