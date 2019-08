VIDÉO - L'acteur Richard Gere sur un bateau humanitaire au secours des migrants, Salvini ironise

Depuis une semaine, l'Open Arms stationne au large de l'île italienne de Lampedusa. A son bord : 160 personnes (121 présentes à bord depuis plusieurs jours, et 39 recueillies dans la nuit de vendredi à samedi dans les eaux internationales). Vendredi matin, ses occupants ont reçu la visite de l'acteur américain Richard Gere. Il est venu rencontrer l'équipage et les migrants, dont une trentaine sont mineurs.





"Je viens d'arriver depuis Lampedusa, nous avons apporté autant d'eau et de nourriture que possible pour tout le monde à bord", a-t-il annoncé dans une vidéo diffusée par l'ONG espagnole Proactiva Open Arms. "Tout le monde va bien", mais ils ont besoin "de rejoindre un port libre, de descendre du bateau et de commencer une nouvelle vie", a insisté l'acteur, qui doit participer samedi matin à une conférence de presse à Lampedusa.