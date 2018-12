VIDEO - L'émouvante confession de la maman de Miss France 2019 dans "Sept à Huit"

Depuis déjà une semaine, son nom est sur toutes les lèvres. Le 15 décembre 2018, la Tahitienne Vaimalama Chaves était élue Miss France 2019 au Zénith de Lille, lors d’une cérémonie suivie par plus de 7 millions de téléspectateurs sur TF1. Dans la salle, il y avait sa maman, Yasmina, que les équipes de "Sept à Huit" sont allées rencontrer quelques jours après le sacre.





Vaimalama a 18 ans lorsqu’elle annonce à sa mère son intention de se présenter à l’élection de Miss France. Cette dernière lui dit non. "J’estimais qu’elle n’avait pas acquis la maturité qu’il fallait", raconte Yasmina Chaves. "On a longuement discuté et je lui ai dit qu’il fallait mieux qu’elle passe tous ses diplômes, et après on verra."