VIDÉO – L’entrée bouleversante du cercueil de Charles Aznavour dans la cour des Invalides

C’est un hommage sobre et poignant qui est rendu ce vendredi matin à Charles Aznavour, dans la cour des Invalides, à Paris. Le cercueil du chanteur est arrivé au son d'une oeuvre musicale traditionnelle, "Dle Yaman", jouée au duduk, un instrument à vent arménien.





Plus de 2000 personnes sont réunies dans la cour des Invalides pour cette cérémonie, en présence de Ulla, la dernière épouse de l’interprète de "La Bohème", de leurs trois enfants Katia, Mischa et Nicolas, mais aussi de Seda et Charles, fruits de son premier mariage.