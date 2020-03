L'humeur de Beaugrand : Meghan et Harry en tournée d'adieu

Après des négociations avec la reine Elizabeth II, Meghan et Harry pourront mettre un terme à leurs obligations envers la famille royale britannique dès le 31 mars prochain. Mais avant cette date, le couple princier a encore quelques engagements officiels à honorer. Ce week-end, ils étaient de retour à Londres, tout sourire, pour assister aux Endeavour Fund Awards et au Mountbatten Festival Music. Hormis le retour du couple, les tenues de la Duchesse de Sussex ont également attiré l'attention. Les ventes des modèles qu'elle a portés ont grimpé en flèche depuis. Meghan et Harry ont par ailleurs déposé une marque à leur effigie. Un business lucratif qui pourrait bien financer leur nouvelle vie.



