L'humeur de Beaugrand : Meghan Markle en guerre contre les tabloïds

Depuis plusieurs mois, les tabloïds ont pris la princesse Meghan Markle pour cible. Par conséquent, l'opinion publique la voit de plus en plus d'un mauvais œil. Le magazine People a révélé hier que Meghan et Harry seraient "sur le point de déménager et de quitter la Grande-Bretagne pour les Etats-Unis". L'ambiance est tendue, à un tel point que certaines députées britanniques viennent de signer une tribune, affirmant qu'elles "veulent exprimer leur solidarité, contre la nature déplaisante et trompeuse des histoires publiées par un certain nombre de journaux".



Ce jeudi 31 octobre 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "L'humeur de Beaugrand", parle de la guerre de la duchesse de Sussex, Meghan Markle, contre les tabloïds.