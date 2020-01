L'humeur de Beaugrand : Michou, pluie d'hommages au "prince bleu"

Un cabaret de poche avec un mini-scène et pas plus de 80 places mais est le plus célèbre du monde. Il s'agit du cabaret de Michou qui est devenu une véritable institution. Il l'a acheté vers les années 60 et en a fait un endroit culte et symbole de la nuit parisienne. Quant à Michou, il est devenu, au fil des années, un personnage populaire aussi bien dans le monde culturel que politique. Comme il l'a souhaité, son cabaret va fermer définitivement après sa disparition. Suivez en images le dernier au revoir hier soir durant l'ultime concert.



Ce lundi 27 janvier 2020, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "L'humeur de Beaugrand", parle de l'hommage rendu à Michou, le prince bleu. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 27/01/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.