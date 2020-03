L'humeur de Beaugrand : Virus, les stars touchées !

La nouvelle est tombée hier soir. Tom Hanks et son épouse ont été contaminés par le coronavirus. C'est l'acteur lui-même qui l'a annoncé sur son compte Twitter. Avec sa femme, ils étaient tous les deux en Australie pour faire des repérages pour un futur film. Tom Hanks a décrit dans son communiqué les symptômes qu'ils avaient. "On a donc fait le test", a-t-il précisé par la suite. "On doit maintenant suivre un protocole précis, on reste sous observation et isolé, on vous tient au courant", a-t-il rassuré. Quid des rumeurs de contamination pour d'autres stars ?



