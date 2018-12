VIDÉO - L'interview Christmas Spirit de Claire Keim : "En vrai, j'ai envie d'un K-Way !"

"De la famille et plein à manger et à boire". C'est le Noël idéal pour Claire Keim. Après une année chargée, la comédienne va profiter des fêtes de fin d'année pour se reposer en famille. Aux côtés de son compagnon Bixente Lizarazu et de leur fille Uhaina, elle compte bien se faire plaisir en savourant des marrons glacés, son péché mignon. "Des tonnes. Et maintenant je sais les faire". Femme comblée, de quoi a-t-elle envie cette année ? "Un K-Way, en vrai j'ai envie d'un K-way !", s'amuse la comédienne.