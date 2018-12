VIDÉO – L’interview "Christmas spirit" de Laurence Boccolini et de Christophe Beaugrand : "Le Père Noël, c'est comme le prince charmant : on y croit !"

Une chose est sûre : avec ces deux-là, on ne doit pas s'ennuyer autour de la bûche. Ni à l'écran d'ailleurs comme vous pourrez le découvrir le 4 janvier prochain dans "Big Bounce, la course de trampoline", le nouveau jeu de TF1 dont ils prendront les manettes. Inspiré d'un format hollandais, ce divertissement dans la veine de "Ninja Warrior" proposera à des candidats de s'affronter lors d'une course de trampoline. Un jeu familial à la fois drôle et étonnant qu'ils ont eu beaucoup de plaisir à présenter à deux.