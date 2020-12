VIDÉO - La Mixtape de Camille Lellouche : "Aya, je l’adore, elle sait"

Après la sortie de "Mais je t'aime", en duo avec Grand Corps Malade, Camille Lellouche dévoile aujourd'hui son nouveau single "Je remercie mon ex", avant la sortie de son album l'année prochaine. L'ancienne candidate de "The Voice" cartonne aussi sur scène avec son one-woman show. Devenue incontournable sur Instagram, avec ses 2,3 millions d'abonnés, elle multiplie les sketchs hilarants. Pour LCI, elle s'est prêtée au jeu de la mixtape. Le concept ? Casque sur les oreilles, notre invitée découvre une playlist que nous avons concoctée pour le faire réagir et le surprendre. A-t-elle reconnu chaque chanson et son interprète dès la première note ? Et vous, auriez-vous fait mieux qu'elle ?