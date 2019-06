Sophie Turner et Joe Jonas en escale à Paris avant de se (re)marier dans le Vaucluse

Après deux ans d'idylle, le jeune couple s'était déjà dit "oui" à Las Vegas en mai dernier, lors d'un mariage secret et express au côté de leurs plus proches. Leur second mariage, français cette fois-ci, promet d'être plus classique et d'offrir aux invités une cérémonie plus traditionnelle. Le samedi 29 juin prochain, si l'on en croit les informations du Dauphiné libéré et la "gaffe" d'un de leurs proches ("Du calme ! Encore une semaine ! Ha ! Rendez-vous au mariage !", a-t-il écrit ce week-end en commentaire d'une photo sur le compte Instagram de Sophie Turner), l'actrice britannique et le chanteur américain y réuniront leur famille et leurs amis. Le jeune homme, âgé de 29 ans, a déjà enterré sa vie de garçon lors d'un séjour à Ibiza, avec ses frères Nick et Kevin et quelques amis, tandis que sa femme a réalisé un tour d'Europe au côté, notamment, de son amie Maisie Williams, sa petite sœur dans "GOT".