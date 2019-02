Clap de fin pour Lady Gaga et son fiancé Christian Carino

L'absence de Christian Carino à ses côtés et celle de sa bague de fiançailles à son annulaire gauche lors de la cérémonie des Grammy Awards, le 10 février dernier, avait suffi à lancer les rumeurs. Moins de deux semaines plus tard, Lady Gaga a confirmé via son attaché de presse sa rupture avec son fiancé.





"Ça n'a simplement pas fonctionné. Les relations se terminent parfois", a commenté auprès du magazine People une source proche du couple, en enfonçant des portes ouvertes et en précisant que l'histoire de Gaga et Christian était finie "depuis un moment". Le couple avait paru pourtant très amoureux en début d'année, que ce soit aux Golden Globes ou aux SAG Awards, lors desquels ils avaient échangé de tendres baisers devant les photographes.