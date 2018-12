Laeticia Hallyday émue aux larmes durant son voyage au Vietnam avec Jade et Joy

C’est un voyage pas tout à fait comme les autres. Depuis quelques jours, Laeticia Hallyday est au Vietnam avec Jade et Joy. C’est la première fois que les fillettes retournent dans le pays où Johnny et son épouse les ont adoptées, il y a respectivement 14 et 10 ans. Samedi 22 décembre, la veuve du rockeur a posté sur Instagram plusieurs vidéos où on les voit aller à la rencontre des petites pensionnaires de "La Bonne Etoile".





En 2012, Laeticia a créée cette association avec son amie Hélène Darroze, qui a elle-même adopté au Vietnam, afin de venir en aide aux enfants défavorisés du pays. Marraine de Joy, la chef étoilée accompagne d’ailleurs la famille Hallyday, comme on peut le voir sur les images diffusées sur Instagram.