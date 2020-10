Laeticia Hallyday, une nouvelle vie

Elle a dû partager son deuil comme elle a partagé Johnny avec des milliers de fans sous l'oeil des médias. Près de trois ans après la mort de la rockstar, c'est une nouvelle vie qui commence pour Laeticia Hallyday. Elle s'autorise à nouveau à aimer tout en cultivant la mémoire de son défunt mari dont elle se sent la gardienne. Son couple, ses projets... Laeticia Hallyday se confie pour la première fois en exclusivité dans le "Portrait de la semaine" par Audrey Crespo-Mara et Léo Monnet. Ne ratez pas ce témoignage inédit.



