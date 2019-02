Bientôt papa pour la deuxième fois, Laurent Ournac (Camping Paradis) dévoile le ventre arrondi de sa compagne

"Aura-t-il tes yeux ou aura t-elle ma barbe ? Fille ou garçon ? Avoir un second enfant c’est comme avoir un premier enfant avec une dose de stress en moins, une dose d’impatience en plus", poursuit l'acteur. "L’impatience de revivre ces moments uniques quand un petit être vient bouleversé ta vie, ton quotidien. La famille Ournac s’agrandit et crois-moi nous t’attendons !".





Mariés en 2014, Laurent Ournac et Ludivine étaient déjà parents d’une petite Capucine, née le 25 septembre 2012. C’est pour elles que l'acteur avait décidé de subir une opération de sleeve gastrectomie, perdant plus de 50 kilos depuis. "Ma fille galope déjà, donc j'ai envie de pouvoir la suivre", expliquait-il à l’époque à Télé Star."J'ai envie de pouvoir courir après elle sans être essoufflé au bout de quatre mètres...