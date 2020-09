Le chanteur de R'n'B Akon va faire construire son Wakanda au Sénégal

C’est un projet aussi surprenant qu’ambitieux que la star américaine du R'n'B Akon, 47 ans, a dévoilé ce lundi à Dakar au Sénégal, son pays d’origine. Modestement baptisée "Akon City", cette ville du futur, nourrie de nouvelles technologies, rappelle furieusement le Wakanda, le pays imaginaire du film "Black Panther", lui-même tiré de la bande-dessinée du même nom, crée dans les années 1960.

Le chanteur, qui a accédé à la notoriété dans les années 2000 grâce à des tubes comme "Locked Up", "Smack That, "Lonely" et autre "I wanna love you", en déjà posé la première pierre dans le petit village de Mbodiène, sur les rives de l'Atlantique, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar.

"Une de mes plus grandes motivations, c'est que quand je suis aux Etats-Unis, je rencontre beaucoup d'Afro-américains qui ne comprennent pas vraiment leur culture", a expliqué Akon lors d’une conférence de presse ponctuée par la présentation d’un film vidéo dévoilant les différentes infrastructures de cette incroyable entreprise, comme, vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.