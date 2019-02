Le chanteur Francky Vincent candidat aux municipales en Seine-et-Marne

Du zouk à la politique, il n'y a parfois qu'un pas. La preuve avec Francky Vincent. Le célèbre chanteur guadeloupéen, connu pour ses tubes "Fruit de la passion (Vas-y Francky, c’est bon)" ou "Tu veux mon zizi", se lance dans les municipales de 2020. Il fait partie de la liste sans étiquette baptisée "Moissy autrement" sur la commune de Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, conduite par un ami de longue date, Frédéric Wurtz.





"Je me suis lancé pour soutenir et encourager mon ami. Il est bourré d’humour et moi aussi : nous sommes sur la même longueur d’onde", a confié Francky Vincent au Parisien. Passionnés par la musique, les deux hommes sont très proches : le chanteur était le témoin de mariage de Frédéric Wurtz.