Le destin incroyable du jeune pianiste Sofiane Pamart

Une technique parfaite, une oreille absolue. Sofiane Pamart est un jeune virtuose qui a grandi à Lille. À sept ans, sa mère l'inscrit au conservatoire, comme son frère et sa soeur. Seize années de conservatoire dont il sort à 23 ans médaillé d'or, seize années de discipline qui n'ont pas toujours été compatibles avec son esprit un rebelle. "Il y a une loi au conservatoire (..) qui ne me plaisait pas tout le temps. J'étais toujours à deux doigts de me faire virer", explique l'artiste.



Sofiane Pamart veut être libre. S'il maîtrise les oeuvres de Chopin ou Debussy, son univers à lui c'est le rap. Après les cours, il s'entraîne dans un magasin de pianos anciens et réalise ses rêves les plus fous. "Pour un pianiste, c'est comme un magasin de jouer. Ça te rend trop heureux. C'est que des pianos de valeur sur lesquels on s'amuse et je peux beaucoup m'exprimer", confie-t-il.



L'objectif de Sofiane est d'être le pianiste de référence des rappeurs. Un pari gagné. Il a déjà enregistré, par exemple, deux albums avec l'artiste belge Scylla. Du rap, il a adopté tous les codes avec son album "Planet", qu'il a entièrement composé. Sofiane se met en scène dans des clips très scénarisés. À l'instar des rappeurs, le jeune homme est très suivi sur les réseaux sociaux. Chacun de ses clips est visionné plus de 500 000 fois.