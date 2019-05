VIDÉO - Le drôle de mariage de la star de "Game of Thrones" Sophie Turner à Las Vegas

Ils étaient fiancés depuis octobre 2017 et sont désormais mariés ! Sophie Turner, 23 ans, connue pour son rôle de Sansa Stark dans "Game of Thrones", a dit oui à Joe Jonas, 28 ans, célèbre chanteur du boys band Jonas Brothers. Leur mariage surprise a eu lieu juste après les Bilboard Music Award, une célèbre remise de prix musicale aux Etats-Unis durant laquelle Joe Jonas a interprété une chanson avec ses deux frères Kevin et Nick.





Le mariage a été filmé et photographié par les invités, dont le musicien Diplo qui a aussi tenu le rôle de DJ. Des moments partagés sur les réseaux sociaux montrent le couple se dire oui devant un homme déguisé en Elvis Presley, le prêtre traditionnel des mariages de Las Vegas. L'ambiance était bon enfant, Sophie Turner, entièrement vêtue de blanc, portait un voile ainsi qu'un pantalon à pattes d'éléphants. Le duo Dan + Shay a interprété la chanson Speechless et en guise d'alliance, les jeunes mariés se sont échangés des sucettes en forme de bague ! Un style qui contraste avec celui du petit frère de Joe Jonas, Nick, qui s'est marié en décembre avec l'actrice indienne Priyanka Chorpa. Les festivités ont duré plusieurs jours en Inde et auraient coûté 500.000 dollars.