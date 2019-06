VIDÉO - Le mariage de Laura Smet vu de l'intérieur

Elle a choisi une date hautement symbolique. Six mois après leur mariage civil dans la mairie du 7e arrondissement de Paris, Laura Smet et son compagnon Raphaël Lancrey-Javal se sont unis religieusement au Cap Ferret, ce samedi 15 juin. Un jour que la mariée n'a pas choisi par hasard puisqu'il correspond à la date d'anniversaire de son père Johnny Hallyday, qui aurait eu 76 ans. Très discrète sur sa vie privée, Laura Smet a d'abord publié une photo où elle posait, non pas avec son mari, mais avec son frère David, en hommage à leur père.





"15 juin… On t’aime", a ainsi sobrement écrit samedi l'actrice de 35 ans en légende d'une photo où elle apparaît de dos, en robe de mariée, la tête posée sur l'épaule de son frère David qui l'enlace.