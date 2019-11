Le nouveau clip de Johnny Hallyday bientôt dévoilé sur TF1

Le nouvel album posthume de Johnny Hallyday est en passe de devenir la meilleure vente de l'année, avec plus de 150 000 exemplaires vendus et téléchargements en une semaine. Un clip a été réalisé à l'occasion de la sortie de ce nouvel opus. Celui-ci sera notamment diffusé en exclusivité et en entier sur TF1, ce 1er novembre 2019, à 20h50.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/11/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 1er novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.