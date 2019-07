Le prince George hilare sur une série de photos dévoilée pour son anniversaire

Il est déjà loin le temps où des dizaines de journalistes campaient devant la maternité en attendant d'apercevoir sa frimousse. Six ans déjà que le prince George a fait sa première apparition officielle. Le voilà aujourd'hui tout sourire, et quelques quenottes en moins, sur une série de photos partagée par ses parents, Kate Middleton et le prince William, à l'occasion de ses six ans.





C'est une tradition pour le couple qui, à chaque anniversaire, publie de nouvelles images inédites de ses enfants. Un moyen aussi de leur permettre de grandir loin des caméras tout en satisfaisant les tabloïds britanniques, friands de nouvelles des royal babies.