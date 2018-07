VIDEO - Le prince Louis endormi dans les bras de Kate et toutes les images du baptême royal

Sur les clichés, pris à l'extérieur de la chapelle, on peut également voir les deux aînés, George, 4 ans, et Charlotte, 3 ans, en train d’arriver en donnant la main à leur père, le prince William. Ils sont suivis de près par le prince Harry et Meghan, les tourtereaux auxquels ce baptême pourrait bien donner des idées...





Ce baptême royal s’est tenu en petit comité. Parmi les autres personnalités qui y ont assisté figuraient le Prince Charles et sa compagne Camilla Parker Bowles, Pippa Middleton, la sœur de Kate, en compagnie de son mari James Matthews, ainsi que les six parrains et marraines du bébé. La reine Elizabeth II et le prince Philip, n'étaient en revanche pas présents.





D'après la presse britannique, la souveraine se repose avant d'assister mardi aux festivités londoniennes en l’honneur du centenaire de la Royal Air Force. Et d'accueillir vendredi le président américain Donald Trump, en visite officielle en Grande-Bretagne.