Le prince Louis, un an, gambade sur des photos bucoliques partagées par Kate et William

L'occasion de découvrir que le prince Louis, bientôt 13 mois, gambade déjà fièrement. Ses frères George et Charlotte ont eux laissé tomber leurs chaussures pour profiter au mieux du ruisseau. "J'espère vraiment que ce bois va inspirer les familles, les enfants et les communautés à aller dehors, à profiter de la nature et passer du temps ensemble", explique Kate Middleton dans une vidéo publiée dans la foulée. Objectif ? Aider au développement des plus petits, en contribuant à leur santé physique mais aussi mentale.