Les bouleversantes confidences d'Enrico Macias

Chaleureux comme on l'a toujours imaginé. Drôle comme on ne le soupçonnait pas. Enrico Macias nous accueille chez lui, là où il a vécu bien des bonheurs, mais aussi beaucoup d'épreuve. Car derrière l'éternel sourire de celui qui ensoleille nos vies depuis bientôt 60 ans se cache de profonde blessure et des coups durs en série. Le virus n'était que le dernier.

Derrière son rire facile, ses mélodies ensoleillées et ses textes rassembleurs, Enrico Macias abrite son lot d'épreuves et de déchirures. Maladie, accident, difficulté financière et deux grands chagrins d'amour, la mort de Suzy son épouse pendant près de 50 ans. "J'étais dans une autre salle. On m'a dit : 'ça y est elle est partie'. Je l'ai prise dans mes bras, et là, elle a eu encore un nouveau soupir. C'est pour ça que je dis qu'elle est partie dans mes bras", a expliqué Enrico Macias. Et la perte de son pays natal, l'Algérie, dans lequel il n'est jamais retourné depuis son départ à l'âge de 22 ans. Sur tous ces sujets, Enrico Macias se confie. Il nous émeut et nous fait rire avec lui dans le portrait de la semaine.