Les confidences d'Enrico Macias

Chaleureux comme on l'a toujours imaginé, et drôle comme on ne le soupçonnait pas, Enrico Macias nous a accueillis chez lui, là où il a connu bien des bonheurs, mais aussi beaucoup d'épreuves. Derrière le sourire de celui qui ensoleille notre vie depuis bientôt 60 ans se cachent de profondes blessures et des coups durs en série, le virus n'étant que le dernier.