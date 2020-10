Les confidences de Gérard Depardieu, un voyageur sans attaches

Gérard Depardieu est un géant, un gargantua, un hédoniste lettré et talentueux dont l'appétit et la vision peu commune provoquent un décalage et des incompréhensions. Comment cet enfant non désiré s'est-il construit un tel destin dans l'adversité ? Comment vit-il aujourd'hui en nomade, hors d'une France qu'il juge avec dureté ? Quels sont les projets de cet acteur d'exception, à l'étroit dans les rôles qu'on lui propose ?



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.