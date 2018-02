Les confidences de Jamel Debbouze sur l’accident qui lui a fait perdre un bras

Un accident qu’il n’est pas près d’oublier et qu’il utilise maintenant pour mettre en garde la jeune génération : "J’ai fait une bêtise, je n’ai pas écouté mes parents. Et je me suis rendu compte tard que c’était une bêtise de ne pas écouter ses parents", a-t-il dit aux enfants.





Le 17 janvier 1990, Jamel Debbouze avait été happé par un train en gare de Trappes alors qu’il traversait la voie (il était adolescent). Lors de cet accident, un de ses amis, Jean-Paul Admette (fils du chanteur Michel Admette), avait lui perdu la vie. Un passage qu’il a évité de raconter aux enfants présents.