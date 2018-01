VIDÉO - Les Enfoirés côté coulisses : sur Instagram, Jenifer, Amir et les autres dévoilent l'envers du décor

Ils réalisent la meilleure audience télé de l'année, toutes chaînes confondues. Les Enfoirés sont cette semaine à Strasbourg pour enregistrer leur nouveau spectacle, "Musique", qui sera diffusé en mars sur TF1 et RTL. Ils y donnent une série de sept concerts, entamée mardi 16 janvier au Zénith.





L'émotion était au rendez-vous pour la première, avec un premier hommage à France Gall et une photo de Johnny Hallyday et Coluche projetée lors du tableau d'ouverture. "Pendant les répétitions, on a tous pleuré", a raconté Jenifer à RTL, détaillant les déguisements "en mode circassiens en rouge et blanc" que porte la troupe en début de show.