Les fans rendent encore hommage à Johnny Hallyday deux ans après sa disparition

La mort de Johnny Hallyday avait été annoncée le 6 décembre 2017. Deux ans après sa disparition, des fans lui rendent encore hommage sur l'île de Saint-Barthélemy, là où le Taulier repose. D'ailleurs, une veillée s'y est tenue le 5 décembre 2019 autour de Laeticia Hallyday et de ses enfants. Pour l'occasion, de nombreux fans ont fait le déplacement pour entourer la famille et chanter quelques chansons du défunt. Un moment de partage fort en émotion.



