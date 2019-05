VIDÉO - "Il a déjà un peu de poil au visage" : le prince Harry présente son fils avec humour mais ne donne pas son prénom

Nom de code ? "Baby Sussex". Deux jours après sa naissance, le fils de Meghan Markle et du prince Harry a connu pour la première fois les joies des séances photos royales lors d'une présentation officielle réglée comme du papier à musique avec pour auditoire trois caméras, deux photographes et un journaliste chargé d'interroger les jeunes parents. Et pas une personne de plus pour découvrir la frimousse du huitième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II.





De son visage, on n'a d'ailleurs pas vu grand-chose avant que le duc de Sussex ne déplace le châle en cachemire blanc qui protégeait le nouveau-né. "Être parent, c'est incroyable", a-t-il déclaré, ravi d'avoir avec son épouse "leur propre bout de chou". "C'est magique et vraiment incroyable. J'ai les deux meilleurs garçons au monde donc je suis très heureuse", a pour sa part confié la duchesse qui n'avait plus été vue en public depuis le mois de mars.