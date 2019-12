Les premiers pas de Clémence Botino, la nouvelle Miss France

Devenir Miss France, c'est un rêve qui se réalise, mais aussi un sacré chambardement dans la vie d'une étudiante. La vie de palace, les chauffeurs, les belles robes, les interviews, les séances photos et un premier marché de Noël et Moselle... C'est ce choc et ce changement de vie que connaissent depuis huit jours Clémence Botino et sa famille.



