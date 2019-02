VIDÉO - "Les réseaux sociaux, c'est pas la vie" : Gad Elmaleh retrouve Chouchou pour réagir aux accusations de plagiat

"On va aller cash sur table : le plagiat, alors", lance Gad Elmaleh, emmitouflé dans un peignoir blanc et perruque sur la tête. "S'il y a une personne au monde qui doit s'insurger, se réclamer qu'on l'a plagié, c'est Chouchou ! Il a pris ma manière de parler, ma manière de bouger, de réfléchir, de m'exercer, de me mouvoir", s'amuse-t-il. Puis il ironise, sans la citer, sur les méthodes de la chaîne YouTube qui l'accuse de plagiat. "J'entends 'oui mais il a pris un mot par-ci, un mot par-là. C'est quoi cette phrase ? Elle ressemble pas un peu à la fin de la phrase ?' Oh ! Marche en moonwalk !", poursuit-il, rejetant "les hargneux".