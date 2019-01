"Les rumeurs sur ma mort ont été grandement exagérées" : Olivia Newton-John dément avec humour les infos alarmantes sur sa santé

"Bonne année à tous. Je suis Olivia Newton-John, et je voulais vous dire que les rumeurs sur ma mort ont été grandement exagérées, pour reprendre une phrase célèbre, et je vais très bien. Je vous souhaite à tous la plus heureuse, et pleine de vie, année 2019 que possible" . Un grand sourire, la mine fraîche, les yeux rieurs, dans un pull myosotis : Olivier Newton-John semble aller bien.





Pour la nouvelle année, la célèbre actrice de Grease, aujourd’hui âgée de 69 ans, a en effet dû, par cette vidéo publiée sur ses comptes Facebook et Twitter, démentir des rumeurs insinuant que son état de santé était au plus mal, et qu’elle n’avait plus que quelques jours à vivre.