Les stars des Bronzés refont du ski à Val-d'Isère !

LE WE 20H

Une bouffée de nostalgie a soufflé samedi à Val-d'Isère, où personne n'a oublié la bande de comédiens du film "Les Bronzés font du ski". Les souvenirs se transmettent même de génération en génération. Marie-Anne Chazel, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte..., les comédiens n'étaient pas revenus sur les lieux du tournage depuis des années. Reste pour eux de bons souvenirs, et un film dont ils peuvent en être fiers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.