Les touchantes confidences de Daniel Auteuil

Quelque part en Provence, au milieu des oliviers, sur la terre de Pagnol dont l'œuvre lui est si chère, Daniel Auteuil nous reçoit chez lui près d'Avignon d'où étaient originaires ses parents, chanteurs d'opéra et d'opérette. Là où il a grandi, là où il attend de pouvoir remonter sur scène et là où il espère bientôt se faire vacciner. "La seule solution me semble-t-il qu'on se sorte de cette tragédie, c'est le vaccin", a-t-il déclaré.

En attendant, sans scène et sans tournage, il nous raconte à quoi ressemble sa vie en ce moment. L'acteur affirme qu'il est en jachère, privé du public et des scènes sur lesquelles il aurait dû chanter cet hiver. Daniel Auteuil gère sa frustration. Lui qui se nourrit encore des sensations de sa première scène à l'âge de 4 ans nous partage son impatience, mais aussi ses espoirs, ses doutes et la source de son insatiable appétit de film et de spectacle.