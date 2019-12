Londres : la reine d’Angleterre cherche un community manager

Le palais de Buckingham embauche une perle rare qui devra s'occuper des réseaux sociaux d'Elizabeth II. La reine d’Angleterre qui n'en est pas à son premier tweet à 93 ans, est aussi sur Facebook, YouTube et Instagram. Il est essentiel qu'elle reprenne le contrôle de l'image de la famille royale.



