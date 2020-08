"Ma sœur et son mari luttent pour leur vie" : Sharon Stone dénonce la gestion du Covid-19 par Donald Trump

Une épreuve d’autant plus douloureuse que la famille de Sharon Stone a déjà payé un lourd tribut à la pandémie. "Ma grand-mère est morte du Covid. Ma marraine est morte du Covid. Ma sœur et son mari luttent pour leur vie", explique la star de "Basic Instinct", 62 ans, dans ce message dont vous pouvez découvrir un extrait dans la vidéo ci-dessus.

C’est une Sharon Stone partagée entre tristesse et colère que ses abonnés ont eu la surprise de découvrir, dans un message vidéo posté dans la nuit de dimanche sur son compte Instagram. Après avoir annoncé quelques heures plus tôt que sa sœur Kelly venait d’être hospitalisée après avoir testée positive au coronavirus, la comédienne a révélé que son beau-frère Bruce avait lui aussi été admis en soins intensifs.

Sharon Stone est d’autant plus inquiète que sa sœur, âgée de 58 ans, souffre d’un lupus, cette maladie chronique qui fragilise son système immunitaire. Pour elle, Kelly et son mari auraient pu être pris en charge plus tôt. "Mais dans le Montana où ils vivent, on ne peut se faire tester que lorsqu’on a les symptômes du coronavirus. Et on ne reçoit les résultats que cinq jours après."