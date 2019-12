VIDÉO - Maëva Coucke tombe sur la scène de Miss Univers : et si c'était finalement une bonne chose ?

ON Y CROIT - Miss France 2018 est tombée au moment du défilé en maillot de bain lors du show préliminaire de Miss Univers, vendredi 6 décembre à Atlanta, mais ne s'est pas laissée impressionner. Sa réaction pleine d'assurance a été saluée par le public qui a ensuite été bluffé par son costume national emprunté au Moulin Rouge.

Elle a vécu le pire cauchemar de toutes les candidates à un concours de beauté. La chute, aussi inattendue que déstabilisante. Maëva Coucke allait finir son défilé en maillot de bain lors du show préliminaire de Miss Univers, vendredi 6 décembre à Atlanta, quand elle a glissé et s'est retrouvée à genoux au bout du podium. Il ne lui a pas fallu plus d'une fraction de seconde pour reprendre ses esprits, s'excuser devant les juges en ramenant les mains vers elle en signe de prière et retrouver le sourire. Une attitude de conquérante vivement applaudie par la salle qui a d'autant plus salué son retour, une heure plus tard, lors de son passage en robe de soirée. Miss Malaisie a connu la même déconvenue au même endroit alors qu'elle se présentait en bikini, Miss Malte et Miss Indonésie ont elles échappé à la glissade de justesse. A croire que le sol avait été trop bien lustré par les organisateurs.

Je ne me suis pas fait mal. C'est la faute à pas de chance, au sol, aux talons, je ne sais pas... Ce n'est pas bien grave, ça arrive, c'est du live - Maëva Coucke sur Instagram

Sur les réseaux sociaux aussi, les passionnés du concours de beauté saluaient la réaction pleine d'assurance de Miss France 2018 et s'inquiétaient de savoir comment elle allait. Maëva Coucke, 25 ans, les a rassurés dans sa story Instagram. "J'ai envie de vous dire que ça s'est plutôt bien passé, outre le fait que je sois complètement tombée par terre. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous dire que je ne me suis pas fait mal. C'est la faute à pas de chance, au sol, aux talons, je ne sais pas... Ce n'est pas bien grave, ça arrive, c'est du live. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas et malheureusement on ne contrôle pas les chutes", a-t-elle commenté. "Je pense que ça restera dans les annales", s'est-elle amusée, remerciant les internautes pour leurs messages et leur soutien.

Divine dans son costume du Moulin Rouge

Déterminée à rapporter la couronne de Miss Univers en France deux ans après Iris Mittenaere, Maëva Coucke a fait forte impression dans sa robe de soirée mais surtout dans son costume national emprunté au Moulin Rouge - comme elle nous l'avait annoncé avant son départ pour les Etats-Unis. Résultat ? Malgré sa chute, on croit plus que jamais que la Ch'ti a sa chance de décrocher l'écharpe lors de l'élection qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi. Son incident aura eu le mérite de la mettre en lumière de manière positive et de la faire se démarquer des 90 autres concurrentes. Même Catriona Gray, Miss Univers en titre, a noté que "malgré les chutes, les jeunes femmes se sont relevées". Ce n'est pas rien dans le monde impitoyable des concours de beauté où on aime appliquer des préceptes parfois un peu clichés. "Ce qui ne me tue pas, me rend plus fort(e)" est ici parfaitement approprié à la situation.

Samedi matin, Maëva Coucke figurait toujours en bonne place parmi les prédictions en ligne qui la classaient au moins dans le top 10. Sans compter que l'entretien individuel avec l'organisation, pour lequel elle s'est présentée en smoking et sur lequel on ne sait rien, est lui aussi déterminant. "L'objectif, c'est de revenir concrètement avec cette couronne et vraiment de faire au minimum un classement", nous avait-elle affirmé. Alors on croise les doigts pour elle en espérant que son caractère aura séduit le jury et le public, qui pouvait voter jusqu'à vendredi pour lui ouvrir les portes du top 20.

Delphine DE FREITAS