VIDÉO - "Mais tu vas sortir mon gars !" : Jenifer recadre un spectateur lui criant d'enlever son short en plein concert

"Ça va aller toi ? T'es sérieux là ? T'es très sérieux ? Mais tu vas sortir mon gars. Tu t'es trompé de spectacle ! Et tu sais ce qu'il te dit mon short ? Il te dit 'tu sors !'. Bonne soirée", lui a-t-elle répliqué, avant de poursuivre. "C'est comme si on critiquait les filles en jupe, c'est quoi ce truc ? Je suis en balance ton quoi", a-t-elle ajouté en citant la chanson d'Angèle dénonçant le sexisme et le harcèlement sexuel. "Je déteste ça, sache-le. On s'habille comme on veut en fait : talon, pantalon, short, jupe, robe longue, voile. Y a pas de loi, surtout pas sur scène", a-t-elle conclu sous les ovations du public. Sur les réseaux sociaux, Slimane et l'ancien membre de son équipe dans "The Voice" Olympe ont salué la réaction de Jenifer.