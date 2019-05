Mariage surprise de Sophie Turner ("Game of Thrones") et Joe Jonas à Las Vegas

Sophie Turner et Joe Jonas se sont rencontrés via des amis communs en 2016 et vivent depuis une relation discrète, publiant occasionnellement des photos ensemble sur leurs comptes instagram respectifs. Ils ont annoncé leurs fiançailles en 2017, mais n'avaient pas laissé filtrer beaucoup d'indices sur les détails de la cérémonie .





Pourtant, plusieurs élément laissent penser que ce mariage 100% Las Vegas n'est qu'une partie de la fête. Maisie Williams, meilleure amie de la mariée et interprète de Arya Stark dans "Games of Thrones", ne semblait pas être présente. Or, Sophie Turner l'avait annoncée comme demoiselle d'honneur depuis plusieurs mois. Joe Jonas avait également confié durant une émission de radio aux Etats-Unis que le mariage se tiendrait en France cet été... un projet toujours d'actualité ?