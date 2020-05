VIDÉO - "May The 4th" : confinement oblige, on a fêté "Star Wars" sur les réseaux sociaux

C’est un rendez-vous incontournable pour les passionnés de Star Wars. Le 4 mai, ils célèbrent chaque année leur saga préférée à travers le monde lors de "MayThe4th", une fête dont le nom est un jeu de mots avec May The Force (Be With You), la célèbre maxime des chevaliers Jedi qui se traduit par "Que la Force soit avec toi" en VF.

Cette année, le confinement a empêché les rassemblements et contraints les fans des personnages crées par George Lucas à se rabattre sur les réseaux sociaux. A ce petit jeu, certains se sont montrés plus créatifs que d’autres comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. A commencer par notre propre ministère de l’Ecologie qui a détourné le célèbre générique pour faire passer quelques messages utiles sur la pandémie.