VIDÉO - Mbappé, Kanté, Soprano... Découvrez les personnalités préférées des 7-14 ans

S'ils cartonnent en ligne, les YouTubeurs n'ont toujours pas la cote auprès des enfants. "Ils sont surtout connus par les plus grands (11-14 ans), et beaucoup moins des plus jeunes. Faute d'une notoriété suffisante, Norman, Cyprien, Roxane et Squeezie restent encore à la porte du classement", note "Le Journal de Mickey". Pas de youtubeur, donc, et pas de personnalités politiques non plus, privées de liste depuis trois ans.