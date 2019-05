Meghan et Harry y réfléchissent encore : combien de temps a-t-on attendu le prénom des précédents "royal babies" ?

Conformément à la tradition toutefois, c'est la reine et le premier cercle de la famille royale qui ont été les premiers informés. Mais le prénom du bébé pourrait ne pas être dévoilé tout de suite de suite. Les Britanniques avaient dû attendre une semaine avant de connaître celui de William et un mois pour celui de Charles. Lundi, le prince Harry a indiqué que lui et Meghan réfléchissaient "toujours à un prénom" et a déclaré après l'accouchement qu'il pensait présenter le nouveau-né à la nation "probablement d'ici deux jours".





Il se distingue ainsi de son frère le prince William et de son épouse Kate dont les trois enfants (le prince George, 5 ans, la princesse Charlotte, 4 ans, et le prince Louis, 1 ans) avaient été présentés aux caméras du monde entier juste après leur naissance. Mais leurs prénoms n'avaient été connus que deux jours plus tard pour les deux aînés, et seulement quatre jours après pour le petit dernier.