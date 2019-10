Meghan Markle se livre pour la première fois face caméra sur "l'épreuve" que lui font vivre les tabloïds

TÉMOIGNAGE - Cible d'une campagne de dénigrement menée par bon nombre de médias britanniques et utilisateurs de Twitter, la duchesse de Sussex confesse ne pas aller bien dans une interview qui sera diffusée dimanche 20 octobre sur la chaîne anglaise ITV.

Elle se frotte à la presse à scandale depuis qu'elle a débuté son métier d'actrice. Mais les attaques que subit Meghan Markle depuis l'officialisation de sa relation avec le prince Harry sont bien plus fortes que ce que l'ancienne star de "Suits" avait pu connaître jusque-là. Épiée, vilipendée pour chacun de ses gestes, de ses discours ou de ses tenues, la duchesse de Sussex est la cible des tabloïds britanniques et de certains acharnés de la famille royale, comme l'a pu l'être Kate Middleton aux prémices de sa relation avec le prince William.

Sauf que la situation dure pour l'Américaine qui, malgré son mariage avec le prince Harry et la naissance de leur fils Archie en mai dernier, continue à essuyer les critiques et se retrouve régulièrement au cœur de fausses informations. Une atmosphère insupportable pour son époux, qui s'est fendu début octobre d'un rare communiqué dans lequel il a annoncé porter plainte contre le "Mail on Sunday" et sa maison-mère, "Associated Newspapers", après la publication d'une lettre privée que la jeune femme aurait envoyée à son père.