Michel Piccoli est mort : retour sa carrière

Révélé par "Le Mépris" de Jean-Luc Godard en 1963 où il forme un couple de légende avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli a tourné pas loin de 200 films aux côtés des plus grands. Du Dom Juan sûr de lui en 1965 au souverain pontife en proie au doute d'"Habemus papam" en 2011, en passant par le quadragénaire ombrageux qui revit "Les Choses de la vie", le comédien pouvait incarner tous les rôles. Plus de détails sur sa carrière dans la vidéo ci-dessus.



