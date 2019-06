Mick Jagger en pleine forme : les Rolling Stones repartent en tournée

Artiste à l'énergie débordante, Mick Jagger assurera le show jusqu'au 31 août, date du dernier concert de la tournée qui s'achèvera à Miami. Même s'il apprécie prendre la route avec ses compagnons, il devra cependant se ménager, comme il l'a expliqué lors d'une interview donnée à la radio Q107 de Toronto. "Je ne le fais pas tout le temps, pas douze mois par an. Quand on est jeune, c'est ce qu'on fait. Maintenant, je passe trois ou quatre mois par an sur la route, ça me semble être un bon équilibre."